Ikkil Bay lleva a SIMED 2025 el lujo inmobiliario de Estepona, destino prime de referencia en el sur de Europa

Ikkil Bay, el residencial boutique de villas en altura que ha impulsado el nuevo lujo inmobiliario en Estepona, participará por primera vez en SIMED 2025, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo que se celebra del 13 al 15 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos FYCMA Málaga. El objetivo es dar a conocer la transformación que ha experimentado la ciudad, impulsada por proyectos como este, que ha logrado posicionarla como uno de los destinos prime más codiciados del sur de Europa. Esta nueva etapa de proyección internacional se materializa además con el acuerdo estratégico con MDL Carlton International, agencia especializada en propiedades de alto nivel, que asume en exclusiva la comercialización de la promoción, situada en primera línea de la emblemática Playa del Cristo.

MDL Carlton International, agencia especializada en propiedades prime, asume a partir de ahora la comercialización en exclusiva de Ikkil Bay. Su red internacional de colaboradores y su experiencia en el mercado de alta gama representan un refuerzo estratégico clave para ampliar la visibilidad del proyecto y atraer a compradores con un perfil cualificado a nivel global. Este acuerdo estratégico permitirá posicionar a Ikkil Bay como una de las promociones más exclusivas del Mediterráneo y consolidar a Estepona como uno de los destinos prime más demandados del sur de Europa.

“Es un momento clave para Ikkil Bay y para Estepona”, afirma José Andrés Mena, CEO de Jamena Construcciones, promotora y constructora del proyecto. “El acuerdo con MDL Carlton International nos permite abrir una nueva etapa comercial orientada a un perfil internacional, y SIMED es el escenario perfecto para mostrar el valor real de esta promoción, en una ciudad que está experimentando un proceso de transformación ejemplar.”

El nuevo epicentro del lujo residencial en el sur de Europa

En los últimos años, Estepona ha pasado de ser una joya costera por descubrir a consolidarse como uno de los destinos más atractivos para la inversión residencial de alta gama en el sur de Europa. Según datos de Idealista, el precio medio de la vivienda en octubre de 2025 alcanzó los 4.091 €/m2, un 13,3% más que en el mismo periodo del año anterior y su máximo histórico.

En zonas como Seghers (al oeste de la ciudad), donde se ubica Ikkil Bay, el precio por metro cuadrado supera ya los 4.900 €, lo que convierte a este barrio en la zona más exclusiva y con mayor proyección de la ciudad. Además, está prevista la creación de nuevas zonas verdes y deportivas públicas frente al residencial, integradas en un plan urbanístico que reforzará la conexión peatonal entre el paseo marítimo, el Puerto Deportivo y el centro histórico.

“Estepona es hoy el mercado más dinámico del litoral andaluz. Ha pasado de ser un municipio turístico a convertirse en uno de los lugares con mayor proyección del sur de Europa. Su transformación urbana, su apuesta por la sostenibilidad y su calidad de vida han atraído una demanda de perfil internacional que busca valor, autenticidad y exclusividad”, afirma Mena.

Ikkil Bay: arquitectura, exclusividad y servicios cinco estrellas

Ubicado en primera línea de la Playa del Cristo, Ikkil Bay es el único residencial de estas características ya construido en Estepona. Con solo ocho villas en altura, el edificio combina privacidad, amplitud y diseño de vanguardia, con superficies que van desde los 200 hasta los 547 m², y precios que oscilan entre los 2,3 y los 5 millones de euros.

El proyecto, diseñado por Senda Projects y Aragón Arquitectos, adopta una forma de trapecio abierto al mar, lo que permite que todas las viviendas disfruten de vistas panorámicas al Mediterráneo, al Peñón de Gibraltar y a la costa norte de África. El uso de madera, mármol y cristal, junto con domótica avanzada y climatización inteligente, garantiza un ambiente de máximo confort.

Desde su lanzamiento, Ikkil Bay ha sido protagonista del mercado inmobiliario local, habiendo vendido los apartamentos más caros de la historia de Estepona, y consolidándose como un producto de inversión estratégica. Según estimaciones del propio proyecto, las propiedades frente al mar pueden alcanzar una revalorización de hasta un 35% en cinco años.

“La escasez de producto exclusivo en ubicaciones clave como la primera línea de playa convierte a proyectos como Ikkil Bay en una inversión estratégica. No solo por su rentabilidad potencial, sino porque ofrece algo que ya no se puede replicar: ubicación, diseño y exclusividad real”, añade Mena.

Estilo de vida premium

Los residentes de Ikkil Bay disfrutan de una experiencia inspirada en la hotelería de gran lujo. El edificio cuenta con una piscina interior climatizada con zona spa, baño turco, sauna e hidroterapia, gimnasio completamente equipado, y un solárium panorámico con piscina infinita en el exterior. También dispone de jardines verticales, cascadas naturales y un parking subterráneo con elevador de coches.

Además, fue el primer proyecto de Estepona en ofrecer un servicio de conserjería personalizada, que permite externalizar desde gestiones diarias hasta experiencias de alto nivel: organización de eventos privados, escapadas a medida, transporte con chófer o atención personalizada para hijos y mascotas.

SIMED 2025: cita clave para profesionales e inversores

Ikkil Bay estará presente en SIMED 2025, en el stand P3, con MDL Carlton International como agencia comercializadora oficial. Durante el salón, se ofrecerá información sobre el proyecto, condiciones de colaboración para agentes e inversores, y se presentará oficialmente esta nueva etapa de internacionalización para una de las promociones más exclusivas del mercado mediterráneo.