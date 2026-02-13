Grupo Sancho Melero apadrina una de las habitaciones de la Casa Ronald McDonald de Málaga

Grupo Sancho Melero refuerza su compromiso con la acción social incorporándose al programa “Marcas que Construyen” de la Casa Ronald McDonald de Málaga mediante el apadrinamiento de una de las catorce habitaciones que la entidad pone a disposición de familias con menores hospitalizados. Con esta iniciativa, Grupo Sancho Melero contribuye de manera directa a garantizar el bienestar y la estabilidad de familias que atraviesan momentos especialmente delicados.

Situada a menos de 200 metros del Hospital Materno Infantil, la Casa Ronald McDonald de Málaga acoge cada año a familias que deben desplazarse para que sus hijos e hijas gravemente enfermos reciban tratamiento médico. Su misión es ofrecerles un hogar fuera del hogar, un entorno cálido y cercano que les permita mantenerse unidos durante los momentos más difíciles.

La colaboración de Grupo Sancho Melero con la Casa Ronald McDonald de Málaga no es reciente. La relación entre ambas entidades se remonta a hace varios años, periodo en el que Grupo Sancho Melero ha participado activamente en distintos eventos e iniciativas solidarias organizadas por la Casa, consolidando un vínculo basado en la confianza, el compromiso social y el apoyo continuado a las familias.

Empresas que ayudan a que la Casa siga existiendo

A mediados de 2025, la Casa Ronald McDonald de Málaga puso en marcha el programa “Marcas que Construyen”, una iniciativa orientada a implicar al tejido empresarial andaluz en una causa profundamente humana: acompañar a familias con hijos gravemente enfermos que necesitan desplazarse a Málaga para recibir tratamiento médico especializado. La incorporación de Grupo Sancho Melero a este programa representa un ejemplo del papel esencial que desempeñan las empresas comprometidas con su entorno.

El programa invita a empresas, comercios e instituciones a formar parte activa de esta red solidaria que sostiene, ilumina y acompaña. Más allá de la colaboración puntual, establece una alianza duradera con entidades que comparten valores como la empatía, la responsabilidad social y el compromiso. Actualmente, contamos con tres modalidades de participación: Marca Amiga, Marca Aliada y Marca Socia, cada una con diferentes niveles de implicación.

Las empresas que se suman al programa pasan a formar parte de una historia que transforma vidas. Gracias al apoyo de estas empresas, los niños pueden seguir siendo niños incluso en los momentos más difíciles, y sus familias encuentran un espacio de descanso, apoyo y acompañamiento.

La aportación solidaria vinculada a este tipo de colaboraciones permite cubrir servicios esenciales para el funcionamiento de la Casa. Entre ellos se encuentra el suministro eléctrico anual, cuyo coste asciende aproximadamente a 36.000 euros. Este servicio es imprescindible para mantener operativas todas las instalaciones, desde la iluminación y la climatización hasta el funcionamiento de equipos eléctricos necesarios para el cuidado de muchos de los menores alojados.

La implicación de empresas como Grupo Sancho Melero resulta fundamental para el mantenimiento de la Casa Ronald McDonald de Málaga. Aunque McDonald’s es su principal colaborador —con más de 389 Casas en todo el mundo—, el apoyo del tejido empresarial y de la sociedad es clave para que la Casa pueda seguir abriendo sus puertas a las familias que lo necesitan.