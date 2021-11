Málaga "emplea su magia" para reconquistar al británico

Se trata del principal emisor internacional para nuestro destino, que ha visto mermadas las cifras merced a la pandemia y las medidas restrictivas primero en ámbito internacional y, posteriormente, las vinculadas directamente a decisiones del gobierno británico. Un contexto en el que la Costa del Sol se convierte en anfitrión de lujo para quienes "están deseando volver", tal como subrayó en la jornada inaugural Francisco Salado, presidente de Turismo y Planificación Costa del Sol.

La acción de la entidad provincial no acaba en el recinto Excel. La Costa del Sol suma su innovadora campaña ‘Suntalgia’, con el primer spot grabado en el Reino Unido, en inglés y con actores británicos, de la historia de la empresa pública de la Diputación provincial, al tiempo que incorpora una potente estrategia de marketing ‘Digital out of Home’, con 500 pantallas promocionando el destino en las calles de Londres. Junto a todo ello, una original campaña vinculada a la figura de Harry Potter y su universo literario que invita a viajar a través de su magia a la Costa del Sol. El anden 9 3/4 de la famosa novela fantástica no lleva ahora a Hodwards, sino que "traslada" a los que por allí pasen (la famosa escena tiene su localización en la estación de King's Cross de la capital londinense) hasta la Costa del Sol.

Málaga capital tambien apuesta fuerte por la WTM

Comparten todas las administraciones que es el momento de recuperar el turismo de Europa. No quiere ser menos una ciudad como Málaga. La capital está presente un año más en la cita a través de su expositor ‘Málaga, Ciudad Genial’. El alcalde, Francisco de La Torre, se agarra al potencial del aeropuerto y apuesta por alcanzar cifras pre pandemia en él último trimestre de 2022.