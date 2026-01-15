Anantara Villa Padierna presenta su propuesta para celebrar San Valentín el 13 y 14 de febrero

Con motivo del Día de los Enamorados, el resort ha diseñado un exclusivo paquete disponible los días 13 y 14 de febrero, pensado para quienes desean disfrutar de una experiencia única.

La propuesta, disponible desde 1.565 euros, incluye una noche en una habitación de lujo, desayuno buffet para dos personas, copa en el elegante Eddy’s Bar, cena para dos a elegir entre los restaurantes La Veranda o 99 Sushi Bar, así como acceso al Anantara Spa y un relajante masaje de 50 minutos en cabina doble.

La gastronomía, uno de los grandes protagonistas

En Anantara Villa Padierna, la experiencia gastronómica ocupa un lugar esencial. Con motivo de esta celebración, el resort presenta dos menús especiales diseñados para la ocasión, disponibles en dos espacios que destacan por su excelencia culinaria y su cuida da atmósfera.

Para aquellos que elijan La Veranda , un menú de inspiración clásica y producto excepcional les aguarda para celebrar.

Los entrantes elegidos son: ostra Gillardeau acompañada de granizado de manzana verde y lima, seguida de un delicado bocadito de brioche templado con caviar Beluga y crème fraîche , mientras que entre los platos principales destacan el huevo de corral a 63º con parmentier de patatas, espuma de parmesano y trufa negra o el lomo de rodaballo asado con pilpil de sus colágenos.

El broche final lo pone un elegante velouté de cacao al 70 % con espuma de fresas y un sutil toque de pimienta rosa.

Por su parte, en 99 Sushi Bar se propone una velada de inspiración japonesa, ideal para los paladares más exigentes. Su menú especial para San Valentín sorprende con una cuidada selección de nigiris y

plato emblemáticos de la casa como el carpaccio carabinero, el tartar toro caviar o el gratinado de cangrejo real.