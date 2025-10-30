SABOR A MÁLAGA

Visitamos Xeitomar, en Alhaurín de la Torre

Con mucho sabor a Málaga, descubrimos una renovada marisquería que cuida la tradición mientras la fusiona con la innovación

Redacción

Málaga |

Xeito en gallego significa modo, forma, estilo. Esa es la clave de este establecimiento: cocinar con alma, tratar a cada cliente como si viniera a casa, y hacer de cada visita una experiencia. En XeitoMar cocinan como se ha hecho toda la vida en las casas marineras. Con tiempo, con cariño y con respeto absoluto por el producto.

Se trata de una marisquería que honra la tradición sin renunciar a la evolución, con una cocina que combina raíces gallegas y sabor mediterráneo, donde el mar siempre es protagonista. De esta forma, trabajan con materia prima fresca, de temporada y con origen trazable. Con lonjas y productores locales para asegurar la mejor calidad posible.

