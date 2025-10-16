Visitamos Sala Galera, en Torremolinos

Comercial Galera es un negocio con mucha historia. En 1980 José Galera fundaba una empresa mayorista de distribución alimentaria para hostelería en Torremolinos. Unos 45 años después, el negocio se encuentra en manos de sus hijos, Juanfran, Beatriz y Verónica, quienes siguen manteniendo la esencia de sus orígenes: la calidad del producto y el servicio. De esta forma, seleccionan de manera rigurosa a los fabricantes y proveedores, buscando la competitividad en precios sin sacrificar la calidad.

Sin embargo, este negocio familiar no para de crecer y de abarcar nuevos horizontes. Su nuevo proyecto es La Sala de Galera. Se trata de un pequeño paraíso para los amantes del comer y del beber, en especial, de los productos gourmet. No solo es un lugar donde poder degustar buenos quesos y vinos, además de una gran variedad de conservas, aceites, embutidos, ostras, foie, chocolate y caviar; sino que se trata de un escenario dedicado a la formación gastronómica y punto de encuentro para profesionales de la hostelería y restauración.

Como curiosidad, este negocio tiene en sus raíces una conexión muy especial con el catering Doña Francisquita, con quienes forman el tándem perfecto a la hora de ser embajadores de la gastronomía malagueña, los productos de km 0 y las recetas tradicionales.