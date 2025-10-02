Visitamos Restaurante Sollo, en Higuerón Resort

El chef Diego Gallegos ha creado una propuesta gastronómica basada en pescados de río y vegetales de producción propia y artesanal, obtenidos gracias a la utilización de sistemas innovadores que gestionan de forma respetuosa y ecológica los recursos naturales de la zona. Desde Sollo elabora una cocina creativa y singular, a partir de una materia prima única y de máxima calidad, producida mediante acuaponía, lo que garantiza una trazabilidad del producto completa, desde la siembra y la cría, hasta el plato. Un concepto de cocina natural donde prima la variedad de los alimentos frescos de la dieta mediterránea, como la lechuga, el tomate, el pimiento y la berenjena; y los pescados de agua dulce, como el bagre africano, la tilapia, la tenca o el pacú.

Ahora, tanto el chef como Higuerón Resort han decidido dar un paso más allá de la cocina. Se trata de “Diego Gallegos Podcast”, una serie de diez episodios que nace con vocación de encuentro: entre sabores, ideas y personas. Un formato que apuesta por la conversación como ingrediente principal, y que se apoya en el producto local para construir relatos que conectan con la cultura, el arte y la creatividad.

El primer episodio se estrenará el miércoles, 8 de octubre, con un invitado que representa como pocos el espíritu de Málaga: Berni Rodríguez, exjugador de la NBA y figura histórica del Unicaja. Su trayectoria deportiva, marcada por la cercanía y el compromiso con su tierra, lo convierte en el protagonista perfecto para abrir esta serie de conversaciones que buscan emocionar sin artificios.