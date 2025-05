Visitamos La Recaleta, en El Palo

Al final de la playa de El Dedo, casi al final del litoral de la capital, se erige La Recaleta. No es un al uso chiringuito, es un restaurante de playa, situado prácticamente sobre la arena, a escasos metros del mar. Un espacio donde brilla la luz, gracias a sus amplias cristaleras, que proporcionan una sensación de amplitud y de contacto con la playa.

Su oferta gastronómica está caracterizada por el modelo que siguen desde el grupo La Milla: no hay una carta fija, sino que la cambian a diario para ofrecer el pescado de temporada más fresco. Se trata del producto estrella de su propuesta; por su cercanía al mar no podía ser de otra manera. Pero no solo el pescado o el marisco son los protagonistas, también hay espacio para los arroces, las frituras y ensaladas. Todo ello, con productos de km 0 y mucho Sabor a Málaga.

El maridaje perfecto lo completa la amplia variedad de Cervezas Victoria, que también está presente apostando por la gastronomía malagueña y las recetas clásicas.