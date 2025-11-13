Visitamos La Palapa Beach, en Torremolinos

La Palapa Beach es un lugar junto al mar creado para disfrutar, relajarse y reconectar con uno mismo. Un espacio con mucha luz y una energía acogedora que invita a sentirse como en casa, ya sea para venir con amigos o en pareja. Su cocina combina lo mejor del Mediterráneo con toques orientales y un punto gourmet que sorprenderá a quienes aman descubrir nuevos sabores. Y para acompañar, una carta de cócteles de autor pensada para saborear el instante y brindar por las cosas bonitas de la vida.

En La Palapa Beach se fusiona la cocina mediterránea vanguardista con sutiles pinceladas asiáticas. Ya sea desde un espectacular restaurante con vistas al mar o desde sus hamacas y camas balinesas, cada plato está diseñado para disfrutar del momento y saborear el Mediterráneo desde su lado más fresco y creativo. Su barra de cócteles de autor completa la experiencia con mezclas originales y llenas de personalidad, perfectas para brindar frente a un atardecer único.