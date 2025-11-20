Visitamos el Mercado Gourmet Sabor a Málaga, en Torremolinos

Situado en un entorno privilegiado, el Mercado Gourmet Sabor a Málaga se ubica en pleno corazón neurálgico de Torremolinos. Se trata de un Mercado moderno, situado en un edificio consolidado en la Plaza de la Independencia de Torremolinos. Lugar emblemático que en sus principios albergó el antiguo Mercado Municipal de esta ciudad, posteriormente reconvertido en Casa Consistorial y en oficinas municipales, para después, tras una profunda obra de readaptación, convertirse en el primer y único Mercado Sabor a Málaga Permanente.

Mercado Gourmet Sabor a Málaga es un multiespacio gastronómico donde se pueden vivir experiencias distintas dentro de un mismo espacio. Un espacio de disfrute en torno a la gastronomía, cultura y ocio, convirtiéndose así en un lugar de referencia y de paso obligado único en la provincia de Málaga. Está formado por catorce puestos gastronómicos con cocina propia, repartidos alrededor de un patio central, descubierto, formado por mesas altas y bajas donde poder degustar una gran variedad de propuestas culinarias como mariscos de nuestra bahía, pescaítos fritos, pescados grandes, productos ibéricos, carnes, platos de cocina tradicional como porra antequerana, ensalada malagueña, ensalada Sabor a Málaga, ensaladilla rusa, croquetas, flamenquines, huevos en sus diferentes formas y texturas, arroces, pizzas, puestos de helados artesanales, cafetería, repostería casera, tienda gourmet, tienda Sabor a Málaga, gran barra de bebidas y cócteles y una bonita vinoteca climatizada de vinos, cavas y champagnes.