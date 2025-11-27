Visitamos Kaleido Málaga Port, en el Puerto de Málaga

Kaleido Málaga Port se sitúa en la nueva zona del puerto de Málaga y apuesta por una gastronomía cuidada y con concepto, moderna y basada en lo mediterráneo. Además, cuenta con el aliciente de estar situado justo enfrente del mar, con unas maravillosas vistas que completan la experiencia de la visita.

En Kaleido se puede tapear, ir a almorzar, comer, de tardeo y a cenar. En su variada carta caben las carnes, los pescados, las frituras, los guisos, los arroces y la pasta, con platos tan deliciosos como la ensaladilla rusa con pulpo a la gallega, su sardina ahumada o su lomo de atún.

Además, su cuidada gastronomía combina con un espacio multidisciplinar, que cuenta con discoteca y chill-out, y que alberga todo tipo de eventos.