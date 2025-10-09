Visitamos Casa Antonio, en Torremolinos

Desde el año 1958, Casa Antonio se sitúa en el el límite de la arena de la playa del Bajondillo, en pleno paseo marítimo de Torremolinos. Un negocio familiar que, durante décadas, se ha mantenido como uno de los chiringuitos de referencia de la costa. Desde sus instalaciones se puede disfrutar de lo mejor de la gastronomía y de la playa. Comer desde una hamaca disfrutando de los rayos del sol es toda una experiencia.

En su oferta culinaria, el principal protagonista es el pescado y el marisco fresco. No puede ser de otra manera tratándose de un chiringuito. Destaca el cuidado por el producto de calidad, la materia prima de km 0 y el respeto por las recetas simples y tradicionales. Sus conchas finas, los bolos o las navajas a la plancha, conviven con la tradicional fritura malagueña, donde no pueden faltar unos buenos boquerones. Sin embargo, su oferta es tan variada que también se pueden degustar arroces e incluso deliciosos cócteles.