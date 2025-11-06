Visitamos El Ambigú de la Térmica, en Málaga Capital

Justo en frente del Centro Cultural de La Térmica, Alejandra Pérez, fundadora de Alejandra Catering, ha puesto en marcha uno de sus proyectos más personales: El Ambigú de la Térmica. Se trata de una versión 2.0 de El Ambigú de la Coracha, pero con un aire renovado y con más fuerza que nunca. Se trata de un espacio con una decoración moderna, urbana y elegante, gracias a su amplitud y la luz que llena todo el salón.

Alejandra Pérez es una fiel defensora de lo autóctono, del producto de la tierra y del kilómetro 0. Su cocina se centra en tres factores esenciales: tradición, producto y personalidad, que se basan en ofrecer una experiencia de sabores, olores y texturas. Por eso no pueden faltar las recetas tradicionales con los sabores vanguardias, como su tartar de atún rojo sobre tortita de camarones o la simbiosis que forman el bacalao confitado con migas. En sus menús hay mucha esencia malagueña, como en la principal protagonista de sus postres: la loka 'muy loca'.

Todo ello, maridado con una exquisita bodega en la que no pueden faltar los vinos de la provincia de Málaga. Todo esto promete hacer todo lo posible para que sea un lugar divertido y cómodo.