Descubrimos a los ganadores del IVº Concurso de Tiraje de Cervezas Victoria de Andalucía

El ‘IV Concurso de Tiraje de Cerveza de Andalucía’, organizado por Cervezas Victoria con el fin de poner en valor el trabajo de los profesionales de la hostelería, además de fomentar el buen servicio y la cultura cervecera. El acto ha contado con los dieciséis finalistas que han competido por hacerse con el título del mejor tirador o tiradora de cerveza de Andalucía.

A esta edición se han presentado un total 466 participantes que representan a gran parte de la geografía andaluza, siendo los dieciséis finalistas los propietarios/as, camareros/as y personal de los siguientes establecimientos. El jurado de esta edición ha estado formado por la directora de Sabor a Málaga, Leonor García- Agua; el director comercial de Cervezas Victoria, Luis Rubio; el maestro Cervecero de Victoria, Eduardo Sall; y el responsable de Marketing, José Villalobos. Los miembros del jurado de esta cuarta edición han evaluado los diferentes criterios para puntuar los tirajes de los aspirantes como la técnica utilizada, la presencia de burbujas, buenas prácticas de barra como enjuague de la copa o la presentación de la caña en barra, entre otros aspectos.

Los tres primeros clasificados han obtenido un premio como ganadores del ‘IV Concurso de Tiraje de Cervezas Victoria en Andalucía’ valorado en dos mil euros para el ganador, mil euros al segundo finalista y quinientos euros al tercer clasificado. Durante la final del concurso también se ha reconocido al “Bar Más Querido de Andalucía” a “Bodega Guerola” de Málaga con un total de 4113 ‘likes’. Los otros dos restaurantes más apreciados por los consumidores han sido ‘La Pera Gastrobar’ de Málaga con un total de 3669 ‘likes’ y Taberna Romero de Granada con 1306 ‘likes’. Todos ellos han recibido una placa distintiva para cada uno de sus establecimientos.