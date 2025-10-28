El Galeón Andalucía regresa a Benalmádena tras su gran gira europea en 2025

El Galeón Andalucía regresa a Benalmádena tras varios años sin visitar la ciudad. Este mismo mes de octubre la embarcación ha regresado a España tras visitar más de 18 puertos en Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos. Una exitosa gira en la que ha participado en importantes eventos y festivales internacionales, como auténtico museo flotante de nuestra historia marítima, que han podido disfrutar en los puertos los cerca de 200.000 visitantes que han subido a bordo y recorrido sus cubiertas.

De vuelta a casa, Vigo ha sido el primer puerto español en el que ha recalado este imponente navío. Desde allí, ha bordeado todo el litoral portugués, hasta llegar a Benalmádena y puertos de Andalucía, donde culminará su gran gira 2025 y se preparará para cruzar el Atlántico como se tiene previsto, para realizar una gira americana durante varios años.

El Galeón Andalucía, es una réplica única de los galeones españoles que cubrieron las rutas de las flotas de Indias que unieron América, Asia y Europa durante tres siglos (XVI al XVIII), comunicando y globalizando el mundo. Un imponente navío de 55 metros de eslora, seis cubiertas, de madera de iroko y pino, y casi mil metros cuadrados de superficie vélica en sus siete velas, que fue construido en Punta Umbría (Huelva) con un cuidadoso rigor histórico en todos sus detalles.

Durante los días 29 de octubre al 2 de noviembre, el público de Benalmádena podrá recorrer sus cinco cubiertas y conocer su navegación, la vida de sus tripulantes y su propia historia. La experiencia se completa además, al subir a bordo de un barco que hoy día navega por los mares del mundo con una joven tripulación, que cuenta con asombrosas experiencias de sus largas travesías. Un auténtico museo flotante de

nuestra cultura marítima que ha navegado ya más de 100.000 millas náuticas por océanos y mares de todo el mundo visitando puertos de cuatro continentes, como Londres, Liverpool, Shanghái, Singapur, Hong Kong, Manila, Nueva York, Quebec, divulgando orgulloso nuestra cultura universal.