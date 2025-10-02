CULTURA

Fundación Unicaja Ronda organiza un curso de iniciación a la escultura

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda acogerá ocho sesiones del 17 de octubre al 28 de noviembre con Juan Ramón Gimeno y Carmen Claros como monitores previa inscripción gratuita

Redacción

Madrid |

Fundación Unicaja Ronda organiza el curso de iniciación a la escultura ‘Volumen y forma’ con los expertos Juan Ramón Gimeno y Carmen Claros. El Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda (C/ Sor Ángela de la Cruz, s/n) acogerá un total de ocho sesiones gratuitas previa inscripción que se desarrollarán del 17 de octubre al 28 de noviembre.

Esta iniciativa se enmarca en los nuevos ciclos ‘Aula Abierta’, con los que la Fundación Unicaja ofrecerá en sus centros culturales, con un nuevo enfoque y sentido de actuación más global, pedagógico y actualizado, diversos talleres, workshops y actividades didácticas de temática diversa, con un enfoque lúdico y participativo, dirigido a un público familiar, infantil, juvenil y adulto con ganas de aprender y disfrutar juntos a través de las artes, las ciencias y las letras.

El curso está pensado tanto para principiantes como artistas con más experiencia que estén interesados en iniciarse en el proceso escultórico o desarrollar su trayectoria artística.

El curso brinda una formación integral en escultura. Así, los asistentes aprenderán sobre la teoría, evolución e innovación en la escultura, se iniciarán en el modelo escultórico de rostros y figuras, abordarán el estudio de composición de volúmenes en alto relieve, o la escultura libre, entre otras cuestiones.

Las sesiones tendrán lugar los días 17, 24, 25 y 31 de octubre, 7, 14, 22 y 29 de noviembre en horario de 17:00 a 20:00 horas (viernes) y de 10:00 a 13:00 horas (sábados). Los interesados en participar en este curso pueden inscribirse llamando al teléfono 952 871 585 o a través del correo electrónico talleresesculturaronda@fundacionunicaja.com.

