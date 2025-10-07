Fundación Unicaja impulsa el Observatorio de las Letras para hacer un diagnóstico integral del sector en Andalucía

Fundación Unicaja crea el Observatorio Fundación Unicaja de las Letras que abordará con carácter bienal la situación de este sector de la mano de especialistas, críticos y escritores. Esta herramienta nace con la misión de ser catalizador de la visión literaria andaluza, con el objetivo de analizar este sector productivo, desde la creación y sus autores más señalados, la presencia de la literatura en los programas educativos, pasando por su relación con las esferas pública y privada, las instituciones que la promueven o el tejido editorial de la región.

El director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, y el director del proyecto, el Catedrático Enrique Baena, han presentado hoy el Informe 2025, que ofrece una visión de la literatura andaluza en las últimas décadas. En el acto, celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, ha estado presente el equipo de redactores que han participado en la elaboración del estudio.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico de la Fundación Unicaja 2023-2025 y persigue fomentar el análisis y la reflexión en torno al sector de la literatura, uno de los ámbitos de mayor recorrido en la trayectoria de la institución en la esfera cultural. El Observatorio Fundación Unicaja de las Letras en Andalucía pretende erigirse como una herramienta de consulta obligada para analizar el estado, evolución, así como las debilidades y fortalezas del sector literario en la región. Esta publicación sigue la senda iniciada por la institución de promover espacios de reflexión en torno a áreas y tejidos productivos de especial relevancia, materializada también en la reciente publicación del Observatorio Fundación Unicaja de las Artes.

Informe 2025

Confeccionado por un equipo de especialistas, bajo la dirección del Catedrático Enrique Baena, el Observatorio Fundación Unicaja de las Letras Informe 2025 analiza específicamente las últimas décadas del sector literario atendiendo a los espacios y corrientes más destacadas, así como a las temáticas, los estilos y trayectorias relevantes que ejemplifican la creatividad en Andalucía. Así, el trabajo desarrollado se concibe como un reflejo del universo creador en la región, prestando atención a los procesos creadores, los autores, instituciones, focos educativos, editoriales y otros componentes clave del sector, que atestiguan las fortalezas del ámbito literario en Andalucía y sus posibilidades de futuro.

Han participado en este primer informe Enrique Baena Peña, Catedrático de Universidad de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Málaga, director del proyecto; Jesús Baena Criado, Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada; Francisco Estévez, Profesor Titular de Universidad de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Málaga; Francisco Morales Lomas, académico y Profesor Titular de Universidad y Catedrático de Lengua y Literatura; Rosa Romojaro Montero, Catedrática de Universidad, Académica de la Real Academia de Doctores de España y Profesora honoraria de la Universidad de Málaga; Antonio Soler, novelista y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Málaga; Juan José Téllez Rubio, escritor y periodista; Cristian Troisi, Profesor Ayudante Doctor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Málaga.

Principales conclusiones

Entre las principales conclusiones del informe se pone de manifiesto la abundante producción literaria en Andalucía en todos sus géneros, de entre los cuales destacan las manifestaciones poéticas, así como las nuevas tendencias y voces emergentes en la narrativa y el teatro. Además, la publicación reseña el elevado número de instituciones que guardan relación con la creación literaria como ateneos, fundaciones, centros literarios, bibliotecas, librerías y asociaciones que, junto a acciones de promoción como festivales o premios, ofrecen una visión amplia y abundante de la oferta en Andalucía. En este sentido, se pone de relieve la labor fundamental de los ateneos y academias existentes en promocionar la autoría de Andalucía.

En el Observatorio también se constata la presencia destacable de materias formativas sobre el orbe literario en el plano educativo, en particular en el ámbito universitario, lo que supone uno de los principales motores de difusión y conciencia de la literatura en Andalucía.

Respecto a las debilidades de las letras en Andalucía, el informe destaca un desarrollo asimétrico de acciones literarias que pone de manifiesto la existencia de focos capitales literarios que se diluyen en sus periferias. El estudio también se hace eco de la tendencia creciente en el número de creadores como en el público receptor interesado en la literatura, apuntando a la escasez de infraestructuras, y la necesidad de actualizar los sectores tradicionales, así como mejorar la planificación y coordinación política, empresarial e institucional. A nivel educativo, la publicación también alerta de la necesidad creciente de actividades de transferencia desde ámbitos académicos hacia públicos no especializados y pone de manifiesto cierto grado de desconocimiento del público general de las editoriales y de organismos e instituciones, pese al elevado número existente, lo cual se extiende a los autores, quienes deben acudir a promociones en el exterior del territorio andaluz para consolidar sus trayectorias creadoras y profesionales.