Fundación Málaga celebra su 23º aniversario con el lanzamiento de “Málaga Impulso”, una convocatoria pionera de apoyo a proyectos culturales

Fundación Málaga celebra este año su 23º aniversario reafirmando su compromiso con la cultura y con la ciudad que le da nombre. Para conmemorar más de dos décadas de trayectoria, la institución ha querido dar un paso adelante en su vocación de apoyo al talento local con el lanzamiento de un gran proyecto: “Málaga Impulso”, la primera convocatoria abierta para la recepción, valoración y selección de proyectos culturales que podrán contar con el respaldo de Fundación Málaga mediante apoyo económico y colaboración institucional.

La convocatoria nace con la clara voluntad de convertirse en un instrumento de participación y dinamización cultural, abierto tanto a personas individuales como a colectivos y entidades de Málaga y provincia que quieran desarrollar propuestas innovadoras en los campos de la cultura, el patrimonio, las exposiciones o los proyectos editoriales.

“Tras 23 años de trabajo, Fundación Málaga sigue mirando al futuro con la misma vocación de servicio con la que nació”: ser motor y catalizador de la vida cultural malagueña. ‘Málaga Impulso’ quiere ser una puerta abierta a la creatividad y al compromiso ciudadano con la cultura”, destacan desde la institución.

Una convocatoria abierta a la ciudadanía

Las Bases de la I Convocatoria de Apoyo a Proyectos Culturales “Málaga Impulso” establecen un marco de participación amplio y transparente:

La convocatoria está abierta a personas físicas mayores de 18 años, así como a colectivos, asociaciones o entidades culturales legalmente constituidas. Las propuestas deberán enmarcarse en los ámbitos de la cultura, el patrimonio, las exposiciones o los proyectos editoriales. Quedan excluidas aquellas iniciativas que persigan fines lucrativos o que estén destinadas únicamente al beneficio interno de la entidad solicitante.

Todas las solicitudes serán evaluadas por Fundación Málaga y, en caso de ser seleccionadas, se formalizará un convenio de colaboración que recogerá los plazos de ejecución, la financiación, la forma de pago y los mecanismos de seguimiento. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el lunes 20 de octubre de 2025 a las 14:00 horas y las candidaturas deberán presentarse a través del formulario disponible en la web institucional. Junto a la inscripción será necesario adjuntar el proyecto completo en formato PDF, el presupuesto de ingresos y gastos, la documentación legal correspondiente y, en su caso, una memoria de actividades o materiales de apoyo. Cada participante podrá presentar únicamente una propuesta.

Los proyectos seleccionados se darán a conocer en diciembre de 2025 a través de la página web de Fundación Málaga y deberán ejecutarse a lo largo del año 2026. La convocatoria pone especial énfasis en promover el acceso a la cultura, la diversidad, la sostenibilidad y la innovación artística, apostando por consolidar la cultura como un bien común y un espacio de encuentro.

Renovación digital: dos nuevas ventanas a la cultura

Coincidiendo con el aniversario y con el lanzamiento de “Málaga Impulso”, Fundación Málaga también ha estrenado la remodelación integral de sus portales web:

Fundacionmalaga.com: el sitio institucional, renovado para mejorar la accesibilidad, la navegación y el conocimiento de las actividades, proyectos y convocatorias que desarrolla la Fundación.

Genmalaga.com: la agenda cultural de Málaga y provincia, que se convierte en el gran escaparate digital de la actualidad cultural malagueña. A través de esta plataforma, ciudadanos y visitantes podrán conocer de primera mano conciertos, exposiciones, teatro, literatura y todo tipo de actividades culturales.

Con este rediseño, la Fundación da un paso adelante en su estrategia de comunicación digital, adaptando sus canales a las nuevas demandas tecnológicas y reforzando su papel como referente cultural.

23 años de compromiso con Málaga

Desde su creación en 2002, Fundación Málaga ha apoyado centenares de iniciativas culturales en colaboración con instituciones, creadores, asociaciones y empresas. Entre sus áreas de actuación destacan la conservación del patrimonio histórico-artístico, el impulso a las artes plásticas, la música, la literatura, la investigación y la divulgación cultural.

En estas más de dos décadas, la fundación que preside Esther Sánchez Manzano y dirige Gonzalo Otalecu Guerrero, ha consolidado un papel esencial en la ciudad, sirviendo de nexo entre la sociedad civil, la empresa privada y el mundo de la cultura.

Con motivo de su aniversario, Fundación Málaga no solo mira atrás con orgullo por lo realizado, sino que lanza un mensaje de futuro: abrir aún más su acción a la sociedad y dar la oportunidad a nuevos proyectos de ver la luz gracias al respaldo de esta institución cultural de referencia.