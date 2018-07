Fuga de internacionales

El Málaga CF llegó al parón de liga en el mes de octubre con el alivio que supone haber sumado los tres puntos en el último partido contra el Granada. Con esta victoria y tras la celebración de siete jornadas, los malaguistas ocupan la undécima posición en la tabla clasificatoria con 9 puntos a 3 de las posiciones europeas y a 5 del descenso, datos que demuestran la igualdad que preside la competición al margen de la que disputan los candidatos al título.

Los jugadores que se han marchado con sus respectivas selecciones son Ochoa, con México; Roberto Rosales y Juanpi Añor, con Venezuela; Vitorino Antunes y Ricardo Horta, con la selección absoluta y sub 21 de Portugal, respectivamente; Darder, con la sub 21 española; Amrabat, con Marruecos; y, por último, Roque Santa Cruz, con Paraguay. En esta ocasión y con respecto a las convocatorias del mes pasado, debemos reseñar que Boka no ha sido citado por Costa de Marfil mientras que Chen, sin ficha en la primera plantilla malaguista, no ha podido viajar con Panamá al sufrir una grave lesión de rodilla.