La Gala Málaga Cinema reconoce a cuatro figuras imprescindibles en el audiovisual malagueño

El Teatro Cervantes celebrara ayeruna nueva edición de la Gala Málaga Cinema, una cita con la que el Festival de Málaga reconoce cada año a profesionales vinculados al ámbito cinematográfico y cultural de la ciudad, además de anunciar los proyectos ganadores de las Ayudas a la creación audiovisual de 2026.

Se han entregado los Premios Málaga Cinema a cuatro figuras vinculadas al cine y la cultura de la ciudad: la historiadora y experta en cine María Pepa Lara; el director Juan Antonio Espigares; la actriz y directora Ana de Alva; y la realizadora Concha Barquero, fallecida el pasado mes de enero.

El galardón a María Pepa Lara ha reconocido su trayectoria como investigadora y divulgadora de la historia del cine en Málaga, mientras que el premio a Juan Antonio Espigares ha puesto en valor su carrera como realizador, iniciada con el cortometraje La escalera de Escher (2001).

La Biznaga Málaga Cinema también ha distinguido a Ana de Alva, actriz, bailarina, guionista y directora, que recientemente ha dirigido la película Voy a pasármelo mejor.

La gala ha incluido un homenaje póstumo a la realizadora Concha Barquero, fallecida en enero de este año. En el escenario han participado sus compañeras Ana Jorge Alonso, profesora e investigadora; Vanesa Fernández, programadora; Isa Sánchez, guionista; y las directoras Amal Ramsis y Virginia García del Pino. Esta última ha sido la encargada de dedicar unas palabras y entregar la biznaga a Alejandro Alvarado en representación de Barquero.

Durante el acto también se han anunciado los proyectos seleccionados en las Ayudas a la Creación Audiovisual 2026, una iniciativa con la que el Festival de Málaga impulsa el desarrollo de nuevos proyectos del sector audiovisual malagueño. Los trabajos seleccionados han sido:

‘Un pingüino en el desierto’, de José Rodríguez-Vergara Pérez - 3500€

‘La exorcista’, de Marga Dorao – 4000€

‘Azucenas’, de Daniel Parra – 4500€

‘Los ojos que no lloraron’, de Sonia Madrid – 4500€

‘Perdón’, de Jose Vega – 4500€

‘Sonia y Selena’, Nerea Guitart – 4500€

‘Destello eterno’, de Paula Sánchez Lobato y Pedro Jesús Medina Criado – 6000€

‘El heredero’, de Jorge Rivera – 6000€

‘Los de aquí’, de Jose Mari Martínez y Martí Juan Balet – 6000€

‘Un espejo adulto’, de Daniel Fraga y Andrés Goñi – 6000€