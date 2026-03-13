La agende de este viernes en el Festival de Cine de Málaga

16:00Ángeles
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial
17:00Juana
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial
17:00La buena hija
Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial
17:00Cochinas
Cine Albéniz1Series Sección Oficial Fuera de Concurso
17:005 minutos. El Homenaje
Entrada libre hasta completar aforo.
Rectorado UMA5 minutos
17:00La mujer del río
Cine Albéniz4Academia de Cine Argentino
18:30El jardín que soñamos
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial
18:30Truman
Entrada gratuita mediante invitación a retirar en taquilla.
Cine Albéniz2Cine y salud
19:15El Corazón del lobo
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial
19:30La hija cóndor
Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial
20:30Cada día nace un listo
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso
21:30Calle Málaga
Cine Albéniz4Largometrajes Sección Oficial
21:30Pizza Movies
Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial
21:30El Corazón del lobo
Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial
22:30La mujer de la fila
BIZNAGA DE HONOR (Natalia Oreiro)
Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial