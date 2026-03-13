CON ALUMINIOS MATA, LA ELEGANCIA DEL SABER

La agende de este viernes en el Festival de Cine de Málaga

Las películas, las salas, los horarios... no te pierdas nada y elige tu plan

Redacción

Málaga |

16:00Ángeles

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

17:00Juana

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

17:00La buena hija

Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial

17:00Cochinas

Cine Albéniz1Series Sección Oficial Fuera de Concurso

17:005 minutos. El Homenaje

Entrada libre hasta completar aforo.

Rectorado UMA5 minutos

17:00La mujer del río

Cine Albéniz4Academia de Cine Argentino

18:30El jardín que soñamos

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

18:30Truman

Entrada gratuita mediante invitación a retirar en taquilla.

Cine Albéniz2Cine y salud

19:15El Corazón del lobo

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

19:30La hija cóndor

Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial

20:30Cada día nace un listo

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial Fuera de Concurso

21:30Calle Málaga

Cine Albéniz4Largometrajes Sección Oficial

21:30Pizza Movies

Multicines Rosaleda1Largometrajes Sección Oficial

21:30El Corazón del lobo

Multicines Rosaleda2Largometrajes Sección Oficial

22:30La mujer de la fila

BIZNAGA DE HONOR (Natalia Oreiro)

Teatro CervantesLargometrajes Sección Oficial

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer