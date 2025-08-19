FERIA 2025

Teresa Porras: "Va todo bien; la nueva ordenanza municipal irá mejorando cada año la Feria de Málaga "

La concejala de Fiestas ha visitado Aires de Feria desde el Only You

Redacción

Málaga |

La concejala de Fiestas, Playas y Servicios Operativos, Teresa Porras ha analizado la nueva ordenanza municipal que ha entrado en marcha en esta edición de la feria. Se trata de una nueva normativa que ha venido para quedarse, porque la intención es que vaya mejorando las fiestas en cada edición. Porras ha repasado el amplio dispositivo en materia de limpieza tanto en el centro histórico como en el Real Cortijo de Torres y ha hecho un llamamiento al civismo y a la convivencia ciudadana.

Además, la concejala cumple en esta edición 25 años al frente de la organización de la Feria de Málaga.

