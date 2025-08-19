FERIA 2025

¿Quiénes han sido pregoneros de la Feria de Málaga?

Desde el Kanka hasta María Teresa Campos: han sido algunos de los encargados de pregonar la feria

Redacción

Málaga |

Desde 1987 el pregón de Málaga ha tenido una labor y un prestigio diferente. Con alma. Con espíritu. Algo que no cualquiera puede hacer, pero que muchos quisieran. Desde periodistas, deportistas, iconos sociales, cantantes... Chiquito de la Calzada, María Teresa Campos o Alberto Díaz son algunos de los ejemplos.

En este reportaje, hacemos un 'tour' por los diferentes pregones. Escuchamos parte de los pregones como el del Kanka o Dani Rovira. Todos tienen algo en común, la esencia y el "Viva la Feria de Málaga" que concluye en cada uno de ellos.

Javier Castillo ha sido el encargado este año de dar el pregón.

