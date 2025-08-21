FERIA 2025

Miguel Ángel Martín: "Necesitamos presencia policial constante en la parada norte de taxis en el Real; hemos tenido varios altercados"

El presidente de AUMAT visita Aires de Feria desde el Hotel Only You

Redacción

Málaga |

El presidente de la asociación de taxistas ha repasado los problemas de movilidad que se generan durante la feria. En especial, en el Real Cortijo de Torres y, además, a altas horas de la madrugada. En este sentido, reclaman una mayor seguridad ante la aglomeración de público y un nuevo planteamiento de los accesos al Real en futuras ediciones.

Eso sí, durante la semana de feria, en pleno agosto, los taxis no solo prestan servicio a los feriantes, sino a todos los visitantes que vienen a descubrir la ciudad y diferentes puntos de la provincia.

