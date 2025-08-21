Miguel Ángel Martín: "Necesitamos presencia policial constante en la parada norte de taxis en el Real; hemos tenido varios altercados"

El presidente de la asociación de taxistas ha repasado los problemas de movilidad que se generan durante la feria. En especial, en el Real Cortijo de Torres y, además, a altas horas de la madrugada. En este sentido, reclaman una mayor seguridad ante la aglomeración de público y un nuevo planteamiento de los accesos al Real en futuras ediciones.

Eso sí, durante la semana de feria, en pleno agosto, los taxis no solo prestan servicio a los feriantes, sino a todos los visitantes que vienen a descubrir la ciudad y diferentes puntos de la provincia.