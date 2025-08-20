Kike Pérez: "No habrá ninguna incorporación más"

A cinco días del próximo partido de Liga del Málaga (domingo 24 21:30 en La Rosaleda frente a la Real Sociedad B) nos visita en Aires de Feria el director general del club, Kike Pérez, quien ha asegurado que no habrá más fichajes esta temporada, pese a que el mercado sigue abierto y que la lesión de Luismi Sánchez le va a tener entre 3 y 5 meses apartado de los terrenos de juego.

"No habrá más incorporaciones, no hay límite salarial", se reafirma el dirigente blanquiazul, quien muestra su confianza en la plantilla para sacar la situación adelante.

Pérez también nos comenta que este año el club va a batir récord de abonados, llegando a los 26.600 y suponiendo así 50 más que el año pasado.