FERIA 2025

Javier Salas: "Es normal que haya algún incidente, pero trabajamos para que no sean de importancia"

El subdelegado del Gobierno ha estado en Aires de Feria desde el Only You

Redacción

Málaga |

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha detallado el amplio dispositivo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad durante la Feria de Málaga. Un refuerzo que, sobre todo, se materializa en el Real Cortijo de Torres debido a la gran afluencia de público. Para ello, se han puesto en marcha drones de videovigilancia, así como un operativo especial de agentes de paisano.

Además, este año la Feria ha arrancado en una fecha clave: el Puente de Agosto. Esto supone un mayor refuerzo a nivel de tráfico condicionado por las operaciones de entrada y salida en la provincia, así como en el puerto debido a la OPE.

