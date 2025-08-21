FERIA 2025

Javier Frutos: "La imagen del botellón no era la más adecuada para la feria, pero hemos perdido el ambiente de disfrute en el centro"

El presidente de MAHOS ha visitado Aires de Feria desde el Hotel Only You

Redacción

Málaga |

El presidente de la patronal hostelera ha analizado la evolución de la feria del centro y cómo le ha afectado a los negocios. Sostiene que se ha eliminado la imagen del botellón pero el "e!orden" impuesto en el centro ha podido afectar con la pérdida de afluencia en beneficio del Real.

Frutos ha analizado la rentabilidad económica de los negocios de hostelería durante la feria, tanto en los restaurantes como en las casetas del Real Cortijo de Torres. Se suma a una temporada alta, la de verano, que prevé cerrar con unos buenos datos.

