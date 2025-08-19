FERIA 2025

Javier Castillo: "Reflejar en pocas palabras el calor de Málaga fue abrumador y muy bonito"

El escritor malagueño, pregonero de este año, ha visitado Aires de Feria desde el Only You

Redacción

Málaga |

Este año, el encargado de pregonar la Feria de Málaga es el escritor Javier Castillo. Consiguió la fama mundial por su novela 'La chica de nieve', cuya adaptación ha sido ambientada en la ciudad.

Se enfrentaba a un reto: el directo, lo que le imponía a la vez que le emocionó. Confiesa que tanto cariño y tanta responsabilidad le abruma, aunque ha sido una experiencia muy bonita. Además, ha compartido una pequeña confidencia: sus hijos estaban desenado darle al botón con el que se enciendo el alumbrado del Cortijo de Torres.

