FERIA 2025

Jacobo Florido: "La Feria de Málaga es muy importante para el turismo en la ciudad, pero ahora es algo más suplementario"

El concejal de Turismo ha estado en Aires de Feria desde el Hotel Only You

Redacción

Málaga |

En una semana de feria en la que la ocupación hotelera de la capital se sitúa en el 90%, el concejal de Turismo ha analizado el impacto de la Feria en la atracción de turistas en la ciudad. Ha destacado que, anteriormente, era un reclamo muy importante, pero que en la actualidad tiene un valor más suplementario debido a la proyección de la ciudad durante todo el año.

Eso sí, desde el Ayuntamiento tienen unas buenas previsiones en cuanto al crecimiento, tanto en el gasto medio como en la ocupación, además con la perspectivas de nuevas camas en la ciudad.

