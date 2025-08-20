FERIA 2025

Dani Pérez: "Veo que la feria del centro cada vez va a peor, está languideciendo"

El portavoz del PSOE municipal ha visitado Aires de Feria desde el Hotel Only You

Redacción

Málaga |

El portavoz del PSOE y líder de la oposición municipal, Dani Pérez, ha analizado la evolución de la feria desde el punto de vista de la oposición. En este sentido ha sido crítico con la situación en la que se encuentra la feria del centro. El socialista sostiene que la actividad del centro se ha ido trasladando al Real Cortijo de Torres, perdiendo la particularidad de Feria de Málaga, que tradicionalmente ha contado con dos ubicaciones.

Además, ha repasado otros asuntos de actualidad como la limpieza en la capital o los problemas de movilidad y acceso al Real.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer