Dani Pérez: "Veo que la feria del centro cada vez va a peor, está languideciendo"

El portavoz del PSOE y líder de la oposición municipal, Dani Pérez, ha analizado la evolución de la feria desde el punto de vista de la oposición. En este sentido ha sido crítico con la situación en la que se encuentra la feria del centro. El socialista sostiene que la actividad del centro se ha ido trasladando al Real Cortijo de Torres, perdiendo la particularidad de Feria de Málaga, que tradicionalmente ha contado con dos ubicaciones.

Además, ha repasado otros asuntos de actualidad como la limpieza en la capital o los problemas de movilidad y acceso al Real.