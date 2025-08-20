El Colegio de Veterinarios se encarga de la salud pública y del bienestar animal durante la Feria de Málaga

El presidente, Juan Antonio Luque, y el vicepresidente, José Luis Peñate, del Colegio de Veterinarios han visitado Aires de Feria para hablar de la intensa labor que este colectivo realiza durante esta semana. Durante esta semana, son muchos los animales que transitan durante los festejos, en especial, los caballos. Estos animales están presenten en numerosas actividades, como en la Romería Urbana o en el Centro de Exhibición Ecuestre. En este sentido, el órgano colegial se preocupa por el bienestar animal.

Además, los veterinarios son los encargados de la Salud Pública, es decir, de que los establecimientos cumplan con una serie de condiciones higiénico-sanitarias, tanto en el centro como en el Real Cortijo de Torres.