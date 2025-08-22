El arte en la Feria de Málaga, con Iván Berdión y Sara González

Una de las principales novedades de la feria de este año es el estreno de una portada en el Real Cortijo de Torres, que recrea el Embarcadero de la Reina: una infraestructura efímera erigida con motivo de una visita de la reina Isabel II a la ciudad. De su historia, motivos y ornamentos hablamos con el historiador del arte Iván Berdión.

Además, el arte esta muy presente en nuestra feria gracias al cartel anunciador de los festejos. Este año con la biznaga, el abanico y la Catedral como principales protagonistas, y el azul del mar de Málaga como telón de fondo. Su autora es Sara González.