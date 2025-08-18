FERIA 2025

Los abanderados Coco Jurado y Rafael Prados recuerdan la Romería Urbana a Sta María de la Victoria

Los encargados de ondear la bandera de Málaga en 2017 y 2022

Redacción

Málaga |

Uno de los eventos más especiales de la Feria es la Romería Urbana a Santa María de la Victoria. Un acontecimiento para el que cada año se nombra a un abanderado. Este año, la encargada de ondear la bandera de Málaga es la periodista Toñi Moreno.

En otras ediciones, como en 2017 y en 2022, los encargadas de este honor han sido malagueños como el periodista Coco Jurado o el hostelero Rafael Prados. Con ellos repasamos algunos de los mejores momentos, así como las luces y las sombras de nuestra feria.

