Farruquito & Quinteto Flamenco inaugura la sexta edición de Flamenco en el Soho

El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, invita a sentir sin filtros el arte jondo con su espectáculo Farruquito & Quinteto Flamenco el próximo viernes 16 de enero a las 20.00 horas e inaugura Flamenco en el Soho esta temporada. Así, la sexta edición del ciclo, fruto de la estrecha colaboración entre el Teatro del Soho CaixaBank y Green Cow Music con el objetivo de situar al flamenco —Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad— en el lugar que le corresponde, arranca con una de las figuras más destacadas del género, heredera directa de la estirpe de Farruco. Tras este recital, Flamenco en el Soho contará con las actuaciones de otros grandes referentes como la cantaora Marina Heredia, que estrenará en el Teatro del Soho CaixaBank En libertad. El camino de los gitanos (12 de marzo); Manuel Lombo, que ofrecerá un espectáculo de piano y voz el 27 de marzo; Argentina, que se subirá a las tablas con Flamenco por Cantaora, el 8 de mayo, y la Compañía Flamenca La Lupi, que pondrá el broche de oro al ciclo el sábado 9 de mayo con su última propuesta de baile Lo inédito.

Farruquito & Quinteto Flamenco es un espectáculo de cante, toque y baile que invita a sentir y a dejarse llevar, a escuchar al corazón. Durante 60 minutos, ofrecerá un repertorio compuesto por seguiriya, un solo de cante por tangos, alegrías, solo de guitarra, soleá y un cierre festero. Le acompañaran Manuel Valencia al toque; Ismael de la Rosa ‘Bola’, Manuel de la Nina yMari Vizarraga al cante, y Paco Vega en percusión.Nacido en Sevilla y nieto del bailaor Farruco, el artista comenzó́ su carrera a muy temprana edad, actuando en los tablaos flamencos más importantes de España y recorriendo el mundo con sus espectáculos. A lo largo de esta dilatada trayectoria ha recibido numerosos premios y reconocimientos.

Además de su faceta como bailaor, Farruquito también es un reconocido coreógrafo, director artístico y compositor musical. Su estilo de baile se caracteriza por la fuerza, la pasión y la técnica depurada