0 - 0: Faltó el gol

El año pasado la Real supo sacar tajada de la distracción malaguista por sus compromisoso europeos. Este año la situación es la misma pero invirtiendo los papeles para los protagonistas. La Real llegaba al partido tocada tras la derrota ante el Shakhtar y el cansancio en sus jugadores se vio desde que se conoció la alineación titular con el descanso para varios de los fijos en el 'once', y a lo largo del desarrollo del choque.

El intercambio de golpes inicial empezó a decantarse a los puntos para el Málaga. La primera ocasión del partido lo rubricó el local Mikel González con un remate tras el saque de una falta, que se marchó fuera por poco. Las siguientes ocasiones hasta llegar al descanso, fueron de los malaguistas. Eliseu, Portillo, Sergio Sánchez y El Hamdaoui no pudieron perfoarar el marco contrario bien por lo desviado de sus disparos o por las intervenciones del arquero chileno Claudio Bravo. El desequilibrio en el marcador pudo llegar a pocos minutos para el descanso cuando el malaguista Darder, escorado a la izquierda en el área rival, no vio la llegada en solitario de Duda en el palo contrario y su acción individual no generó el peligro que se auguraba para desesperación del portugués.

En la segunda mitad, la Real tuvo la ocasión más clara de todo el partido. Aguirretxe se plantó en solitario en el área tras la dejada de Xabi Prieto pero, por fortuna para los intereses costasoleños, el ariete remató desviado. Incluso, los aficionados locales le recriminaron que no se tirara al suelo al sentir el contacto por la espalda de Tissone que hubiera desembocado en penalti y la expulsión del centrocampista del Málaga. A partir de aquí, el color del partido se tornó naranja, indumentaria que lucían los visitantes en su visita a Anoeta. La entrada de Roque Santa Cruz por El Hamdaoui dio más poder rematador al Málaga. El paraguayo gozó de hasta tres ocasiones para batir a Claudio Bravo y participó en la que Tissone cabeceó fuera por poco dentro del área pequeña a escasos instantes para la conclusión.

El punto permite al Málaga sumar por tercera jornada consecutiva tras la obtención de dos empates a domicilio (Sevilla y Real Sociedad) y la victoria en casa sobre el Rayo Vallecano, y afrontar sin angustias y mayores dosis de optimismo el compromiso del próximo martes en La Rosaleda contra el Almería y, a renglón seguido, el del viernes en Valladolid.

REAL SOCIEDAD: Bravo; Carlos Martínez, Mikel, Iñigo Martínez, José Angel; Markel; Rubén Pardo (Zurutuza, min.67), Xabi Prieto, Vela, Agirretxe (Seferovic, min.75) y Chory Castro (Griezmann, min.68).

Málaga: Willy Caballero; Gámez, Sergio Sánchez, Angeleri, Antunes; Darder, Tissone; Duda, Portillo (Camacho, min.84), Eliseu (Morales, min.56); y El Hamdaoui (Santa Cruz, min.68).

Arbitro: José Antonio Teixeira Vitienes (C.Cántabro). Amonestó a Iñigo Martínez (min.20), Xabi Prieto (min.41), Rubén Pardo (min.46), por parte de la Real Sociedad, y a Angeleri (min.47), Sergio Sánchez (min.74), por parte del Málaga.

Estadio: Anoeta.