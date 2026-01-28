Las exportaciones de Málaga a Hungría crecen un 18,36% y superan los 12,9 millones de euros en 2025

La Cámara de Comercio de Málaga ha recibido este martes la visita institucional de Pál György Habsburg-Lothringen, embajador de Hungría en España, quien ha mantenido un encuentro con José Carlos Escribano, presidente de la entidad cameral con objeto de reforzar las relaciones económicas y empresariales entre ambos territorios. En su visita, el embajador de Hungría ha estado acompañado por Réka Vidáts, cónsul de Hungría en Málaga y por Judi József, segunda jefatura de la embajada de Hungría en España.

Durante el acto de bienvenida, el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga ha destacado el dinamismo de la economía malagueña y su creciente proyección internacional, subrayando que la provincia ha alcanzado cifras históricas de exportación en los dos últimos años, consolidando una trayectoria sostenida de crecimiento y diversificación de mercados.

En su intervención, José Carlos Escribano puso en valor el peso del sector agroalimentario andaluz, con productos emblemáticos como el aceite de oliva y las frutas, que constituyen uno de los pilares de las exportaciones malagueñas, así como el notable impulso experimentado por la provincia en los ámbitos tecnológico y digital. Málaga cuenta actualmente con un ecosistema innovador que integra empresas de software, ciberseguridad y servicios TIC, además de espacios de incubación y aceleración de startups, capacidades especialmente complementarias con el tejido industrial húngaro.

Evolución positiva

En este contexto, el presidente de la Cámara, destacó la evolución positiva de las relaciones comerciales entre Málaga y Hungría. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones malagueñas al país centroeuropeo alcanzaron los 12,97 millones de euros, lo que supone un incremento del 18,36 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este flujo comercial arrojó un saldo positivo cercano a los 7 millones de euros, reflejando el creciente interés de las empresas malagueñas por el mercado húngaro.

El presidente de la Cámara subrayó asimismo que las relaciones comerciales entre España y Hungría se desarrollan en un marco sólido, con flujos relevantes y margen de crecimiento en sectores de mayor valor añadido. “El intercambio comercial entre España y Hungría se caracteriza por una relación sólida y sostenida, con flujos comerciales relevantes y un contexto estable de cooperación económica. Este contexto ofrece oportunidades para que territorios con vocación exportadora, como nuestra provincia, refuercen su presencia en el mercado húngaro a través de productos y servicios de mayor valor añadido y viceversa”, ha precisado José Carlos Escribano.

Infraestructuras logísticas

Durante el encuentro también se puso de relieve la ubicación estratégica de Málaga y la calidad de sus infraestructuras logísticas, que la convierten en un enclave clave para el desarrollo de cadenas de suministro eficientes y para el acceso a terceros mercados.“La ubicación estratégica de Málaga, sus infraestructuras logísticas y el desarrollo de plataformas en la provincia favorecen además el establecimiento de cadenas de suministro más eficientes y conexiones comerciales con terceros mercados. Sectores como la logística, la industria turística y los servicios vinculados al knowtohow en gestión hotelera y eventos son áreas con posibilidades francas de cooperación, inversión y transferencia de experiencia entre Hungría y nuestra provincia”, ha apuntado José Carlos Escribano.

Por su parte, el embajador de Hungría en España ha señalado que su visita a Málaga se enmarca en su voluntad de conocer de primera mano las ciudades donde Hungría cuenta con representación consular, así como reforzar los lazos institucionales y económicos a nivel territorial. En este sentido, ha destacado la importancia de mantener encuentros con administraciones y entidades como la Cámara de Comercio para favorecer el contacto entre empresas malagueñas y húngaras y explorar proyectos de interés mutuo. “Para la embajada es fundamental no quedarse solo en Madrid, sino recorrer las distintas regiones, conocerlas y ver qué podemos hacer juntos”, ha afirmado, subrayando además el buen momento que atraviesan las relaciones entre España y Hungría. Asimismo, ha puesto en valor el creciente interés de los ciudadanos húngaros por el sur de España, especialmente en el ámbito turístico, y ha destacado la necesidad de aumentar la visibilidad de Hungría para fomentar también el flujo de visitantes españoles hacia su país