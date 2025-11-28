El espectáculo Ópera & Zarzuela Dreams llega a Málaga el 27 de diciembre con una única función en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena

El próximo 27 de diciembre, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena acogerá el espectáculo Ópera & Zarzuela Dreams, una creación única que fusiona lo mejor de ambas disciplinas en una experiencia multisensorial sin precedentes. A través de una tertulia relajada, un elenco excepcional de cantantes líricos comparte sus sueños y pasiones, dando vida a 20 arias imprescindibles acompañadas de un gran espectáculo escenográfico, coros, ballets y una cuidada puesta en escena.

La presentación de este espectáculo ha tenido lugar esta mañana en el MUCAC La Coracha y ha contado con la asistencia de la concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; el director de cine y del espectáculo, Álvaro Sáenz de Heredia; y el CEO del Grupo IMC, empresa organizadora del evento, Javier Bahillo.

En la presentación ha destacado el carácter didáctico del espectáculo, ya que, a través de esta selección de piezas, se ha buscado poder acercar la ópera y la zarzuela al gran público a través de un espectáculo “entendible y universal” y muy enfocado a familias en un momento tan especial como la Navidad.

Álvaro Sáenz de Heredia, director de Ópera & Zarzuela Dreams, cuenta a lo largo de su carrera con trabajos destacados en el cine con películas como El robobo de la Jojoya, Aquí llega Condemor o la serie de televisión Ana y los 7.

En el equipo creativo también destacan nombres como los de Poty, el televisivo coreógrafo cántabro que saltó a la fama entre el gran público a través de programas como Operación Triunfo. El reparto está formado por intérpretes de talla mundial como Juan Carlos Barona, Eduvigis Monagas, Bernardino Atienza, José Darío Cano o Paola Leguizamón.

Además, en la actuación que tendrá lugar en la ciudad, la interpretación musical correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Málaga que ha destacado por sus grandes conciertos en el Teatro Real, Palau de la música o con el mismísimo Placido Domingo.