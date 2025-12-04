Escuela Superior de Alta Gestión de Hotel, S.L. “Les Roches”, Pyme del año 2025 de Málaga

La empresa Escuela Superior de Alta Gestión de Hotel, S.L. (Les Roches Marbella), dedicada a la formación de dirección hotelera y turismo a nivel internacional, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Málaga, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Málaga, en colaboración con la Cámara de España y el diario SUR.

El CEO de la Escuela Superior de Alta Gestión de Hotel, S.L. (Les Roches Marbella), Carlos Díez de la Lastra, fue el encargado de recoger el premio, en un acto que se celebró en la sede de la Cámara y que contó con la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez; la diputada delegada de Desarrollo Sostenible de la Diputación Provincial, María Esperanza González; la teniente alcalde y concejala delegada de Comercio, Gestión de vía Pública, Fomento de la Actividad Empresarial y Contratación Pública Estratégica del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles; el teniente alcalde y concejal del Área de Economía, Hacienda, Gestión de Fondos de la Unión Europea y Coordinación de Distritos, Carlos Conde; el director territorial de Andalucía de Banco Santander, Manuel de la Cruz; el presidente de las Confederaciones de Empresarios de Andalucía y Málaga, Javier González de Lara, y la redactora jefe de diario SUR, Ana Pérez-Bryan.

La Escuela Superior de Alta Gestión de Hotel, S.L. (Les Roches Marbella), es una pyme malagueña dedicada a la formación superior en gestión hotelera y turística, reconocida por su enfoque práctico y su fuerte orientación internacional. Con un alumnado

procedente de múltiples países, la institución se ha consolidado como un referente en la preparación de profesionales para el sector hostelero y del turismo. Destaca por sus programas académicos de alta especialización, la excelente inserción laboral de sus estudiantes y su compromiso con la digitalización y la sostenibilidad aplicadas a la industria hotelera.

El jurado ha valorado especialmente como principales méritos el incremento de la actividad y la mejora de los resultados de la empresa; la creación de empleo y la formación continua de su personal, con especial atención a la calidad del mismo y las mejoras en competencias digitales y tecnológicas; el nivel de internacionalización de la compañía; su elevado grado de innovación y la aplicación de modernas técnicas, así como su implicación y contribución social con iniciativas sobre el cambio climático, igualdad social, empleo y digitalización como merecimientos para alzarse con este premio.

Además, se han concedido cuatro accésits en las categorías de Internacionalización; Innovación y Digitalización; Formación y Empleo; y Pyme Sostenible. El Accésit de Internacionalización, que fue entregado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha otorgado a la empresa Ádivin Beach Flag, S.A., dedicada a la fabricación de textiles publicitarios, especializándose en la producción de banderas, carpas, pancartas y displays para distribuidores profesionales. La empresa opera como un modelo de negocio principalmente online, centrado en la producción de alta calidad para profesionales del sector como rotulistas y distribuidores. El Accésit de Innovación y Digitalización, entregado por la delegada territorial de Empleo en Málaga, Carmen Sanchez, ha recaído en la empresa Kaiju Entertainment, S.L. “Oxo Museo del Videojuego Málaga”, cuya actividad se centra en la organización de eventos, como el festival de videojuegos Gamepolis y FreakCon, la gestión cultural a través de OXO Museo del Videojuego, el desarrollo de videojuegos con Kaiju Games, la creación de experiencias interactivas y de realidad virtual, y la formación en el sector a través de la escuela EVAD. Es una empresa especializada en el entretenimiento digital, la tecnología y la cultura.

El Accésit a la Formación y el Empleo, entregado por el presidente de las Confederaciones de Empresarios de Andalucía y Málaga, Javier González de Lara, se ha concedido a Tumanag3r, Influencers Management Agency, S.L.U., es una agencia internacional de marketing de influencers que se dedica a conectar marcas con creadores de contenido. La empresa gestiona campañas de marketing de influencers, ayudando a las marcas a encontrar los perfiles adecuados, negociar colaboraciones y crear estrategias creativas, mientras apoya a los influencers en el desarrollo de su marca personal, crecimiento y profesionalización. Y, por último, el Accésit de Pyme Sostenible de Málaga, entregado por la redactora jefe de diario Sur, ha sido para Maude Studio, S.L., empresa de formación profesional que se dedica al diseño, gestión e impartición de cursos para mejorar la cualificación de empleados y facilitar la inserción laboral de desempleados. Ofrece formación presencial y online, incluyendo certificados de profesionalidad y cursos subvencionados, y colabora con empresas para la colocación de sus alumnos a través de su agencia de colocación, Maude Emplea.

Premio Nacional Pyme del Año 2025

La Escuela Superior de Alta Gestión de Hotel, S.L. (Les Roches Marbella) concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2025, que se elegirá entre los ganadores de cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2026, en un gran eventoque se celebrará en Madrid. Así mismo, los ganadores de los Accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus acciones de Internacionalización, sus políticas de Formación y Empleo o Innovación y Digitalización y las que tienen implantadas más medidas de Sostenibilidad. En esta nueva edición, la octava de este Premio, han participado 1.770 empresas de todos los sectores productivos.

Premio Pyme del Año

El Banco Santander y la Cámara de Comercio de España crearon el Premio Pyme del Año en 2017 para reconocer el desempeño y la labor de las pequeñas y medianas empresas como creadoras de empleo y riqueza. Además, pretende dar visibilidad al esfuerzo diario de los empresarios que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo económico del territorio. El premio está dirigido a pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros.12.500 pymes participantes desde la creación del Premio.

El Premio Pyme del Año se consolida con esta novena edición como el galardón de referencia para las pequeñas y medianas empresas españolas. El año pasado, octavaedición del Premio, se inscribieron un total de 1.680 empresas de las 50 provincias y participaron 54 Cámaras de Comercio territoriales, 13 Direcciones Territoriales del Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española.

Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 12.585 pymes las que han participado en

este certamen.