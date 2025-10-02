La Escuela Internacional de Hostelería y Turismo celebra su primer día de presentación en Casa Diocesana

La Escuela Internacional de Hostelería y Turismo (EIHT) ha vivido hoy una jornada histórica con la celebración de su primer día de presentación oficial en las instalaciones de la Casa Diocesana. En este encuentro se han reunido el equipo directivo, el profesorado y los alumnos de los dos ciclos de Formación Superior: el Grado Superior en Dirección de Cocina y el Grado Superior en Dirección de Servicios de Restauración, que comienzan este curso.

La jornada se ha iniciado con la exposición del proyecto educativo de la escuela a cargo del director de EIHT, Álvaro Muñoz, quien ha explicado la visión, objetivos y oportunidades que se abren para los futuros profesionales del sector gastronómico y turístico. El acto ha contado, además con la presencia de la vicepresidente de Fundación Victoria y directora de la Casa Diocesana, Inmaculada Román, y de la directora general de Fundación Victoria, María Jesús Floriano, quienes han acompañado a la comunidad educativa en este arranque académico.

Durante la mañana, el equipo docente ha presentado a los estudiantes el sistema de formación y los contenidos que guiarán su aprendizaje, además de transmitir la metodología innovadora con la que se trabajará desde el primer día. Los alumnos han tenido también la oportunidad de recorrer y conocer en detalle las instalaciones de la escuela, entre ellas el aula 360, el aula sensorial, la cocina, el restaurante/escuela y la biblioteca, espacios diseñados para ofrecer una experiencia formativa integral y de máxima calidad.

Este primer encuentro marca el inicio de una etapa ilusionante en la que la EIHT se presenta como un referente en la formación gastronómica y turística, apostando por una inmersión práctica y directa en el sector desde el comienzo de la enseñanza.