“EnerGira” de TotalEnergies llega a Málaga ara impulsar el ahorro y la eficiencia energética en los hogares

TotalEnergies llevará a Málaga su iniciativa “EnerGira. Acercamos nuestra energía a tu hogar”, un recorrido itinerante que visitará 26 localidades españolas con el objetivo de ayudar a los ciudadanos a ahorrar en su consumo energético, reducir su factura y fomentar un uso más sostenible de la energía.

Málaga ha sido una de las ciudades elegida por su relevancia estratégica para TotalEnergies. La oficina móvil estará abierta de 11:30 a 19:30 horas los próximos 12 y 13 de noviembre en Paseo Reding, 20, esquina con calle Cervantes - Plaza de Toros.

El autobús de EnerGira ofrecerá una experiencia informativa e interactiva. En el exterior, los visitantes podrán disfrutar de una ruleta con premio seguro, y en el interior recibirán asesoramiento personalizado sobre las distintas soluciones de electricidad y gas que mejor se adapten a su consumo para reducir el coste de su factura. Además, una zona dedicada a la eficiencia energética contará con pantallas interactivas, consejos prácticos y actividades divulgativas para todas las edades orientadas a promover un uso responsable de la energía. Por último, en el interior también habrá una ruleta premium, que permitirá ganar premios como una airfryer, una cafetera o un power bank.

Con esta iniciativa, TotalEnergies refuerza su compromiso con un modelo energético más asequible y sostenible, acercando sus soluciones a todos los hogares de la región y del país, promoviendo una cultura de consumo responsable y eficiente.