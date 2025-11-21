La V edición de ELLOS MUESTRA MODA MASCULINA vuelve a Málaga este sábado, 22 de noviembre. ELLOS es la única pasarela y foro de la moda masculina española, que reúne lo mejor del diseño contemporáneo, el concepto clásico, la sostenibilidad y la innovación de la moda masculina en España.

La primera edición tuvo lugar en 2023 en el Hotel Higuerón del Grupo Hilton, y después de realizarse en las tres últimas ediciones en tierras gallegas, se ha elegido para esta V Edición el Centre Pompidou de Málaga, un auténtico icono de la ciudad por la calidad de sus exposiciones y colección museística, además de por su reconocido cubo del artista francés Daniel Buren, que ya forma parte de la imagen que Málaga proyecta al mundo. Además, esta obra tendrá un protagonismo especial en esta V Edición ya que muchos de los desfiles se realizarán alrededor del propio cubo en la explanada exterior.

Por medio de pasarelas de firmas y diseñadores, mostramos el presente y futuro de la moda masculina con colecciones cápsula que van desde el trabajo con materiales sostenibles o conceptos innovadores, hasta lo más clásico o urbano. En ELLOS tenemos mesas redondas y ponencias con personalidades destacadas del sector, y además, creamos experiencias que fomentan la conexión entre los distintos profesionales, por lo que es una oportunidad única para relacionar la imagen de marca con las tendencias masculinas, crear sinergias y destacar en un mercado en constante evolución