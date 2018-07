Eliseu: "Me gustaría retirarme en el Málaga"

El futbolista, incorporado al Málaga CF en la campaña 2007/08 procedente del Os Belenenses, saboreó con la escuadra blanquiazul el ascenso a Primera división en 2008; el traspaso a la Lazio en 2009 que no fue todo lo positivo que hubiera deseado y que desembocó en su cesión por los italianos al Real Zaragoza; el regreso a Martiricos en 2010; y, por último, la transformación del equipo hasta llegar a disputar la Liga de Campeones en 2012/13 siendo uno de los jugadores más destados en el continente europeo. Sin embargo, su aportación al equipo la temporada pasada no estuvo a la altura de lo que de él se esperaba.

Eliseu explicó los entresijos del acuerdo. "La renovación es por un año claramente por objetivos. Dependerá de las ganas que ponga en el campo para seguir un año más", dijo. Eliseu reconoció que la temporada pasada no fue positiva. "Fue muy complicado, me voy a preparar para que no suceda lo mismo", aseveró.

Sobre el proyecto para la temporada 2014/15, el veloz jugador lanzó un ruego. "Ojalá se mantenga la base del equipo para la próxima temporada y se complete el equipo con un par de retoques".

En cuanto al papel que espera realizar en el equipo, dijo que su función está clara. "Por los años que llevo aquí tengo que ayudar a los jóvenes para que se acoplen rápido al club", además de expresar otro deseo. "Me gustaría retirarme en el Málaga, pero dependerá de mi condición física".