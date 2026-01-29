Decretados dos días de luto por el fallecimiento del periodista Guillermo Jiménez Smerdou, Medalla de la Ciudad e Hijo Predilecto

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado "profundamente" el fallecimiento del periodista y cinéfilo malagueño Guillermo Jiménez Smerdou y ha decretado dos días de luto. De la Torre, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, ha informado de que durante esos días la bandera de Málaga en el Ayuntamiento ondeará a media asta.

El alcalde ha recordado que en 2022 fue entregada a Guillermo Jiménez Smerdou la Medalla de la Ciudad y el título de Hijo Predilecto de Málaga "por su magnífica trayectoria como periodista y su contribución decisiva en el germen de la afición al cine en la ciudad". "He decretado dos días de luto, en los que la bandera de Málaga en el Ayuntamiento ondeará a media asta. Descanse en paz", ha escrito el regidor en el mensaje.

Guillermo Jiménez Smerdou, nació en Málaga el 6 de julio de 1927. En el año 1949 fue uno de los fundadores de la Sociedad Cinematográfica Malagueña, que organizó el Primer Festival Español Cinematográfico de Málaga. Tras ello llegaron las Primeras Jornadas Cinematográficas de la Costa del Sol y la creación del Cine Club de Málaga. En todas estas actividades siempre estuvo presente este periodista que con 21 años comenzó a formar parte de las directivas de estos colectivos cinematográficos.

En el año 1949, cuando las emisoras de radio se decidieron a hacer crítica de las películas, Guillermo Jiménez Smerdou se ofreció a realizar esta labor a través de Radio Nacional de España en Málaga, en su programa 'Cine invisible', además de grabaciones de fragmentos de películase incluso retransmisiones.

Después de realizar la considerable cifra de 7.000 críticas de películas y convertirse en redactor de informativos de RNE en Málaga, ocupó la jefatura de los Servicios Informativos, fue Jefe de Emisiones y, desde 1989 hasta su jubilación en 1992, fue jefe del Departamento de Programas.

Compaginando su trabajo en la radio, no dejó de ejercer su profesión en periódicos. Como consecuencia de esta inmensa labor periodística ha sido merecedor de galardones de tanto prestigio como el Premio Ondas del año 1979. También ha recibido otros como el Cenachero de Oro en 1981, como mejor periodista malagueño del año; el Premio del Colegio Oficial de Arquitectos en 1988; el Primer premio de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía en 2013; el Premio Reconocimiento del diario La Opinión de Málaga en 2020; o el de la Asociación de Mayores de Málaga en 2021.

Asimismo, la Universidad de Málaga creó el Premio de Periodismo Radiofónico que lleva el nombre de Guillermo Jiménez Smerdou dirigido a los estudiantes de Ciencias de la Comunicación.