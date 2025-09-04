CSIF organiza una jornada informativa en Málaga para los docentes que han superado las oposiciones de Educación

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, primera fuerza sindical e la educación pública malagueña, ha organizado una jornada informativa para los docentes que han superado el proceso selectivo de Educación celebrado este año en la comunidad autónoma. El objetivo es ofrecer información, orientación y herramientas para que las y los profesionales puedan superar el período obligatorio de prácticas previo a su nombramiento como personal funcionario de carrera. Esta fase sirve para comprobar la aptitud de los aspirantes seleccionados para ejercer la docencia.

“En CSIF queremos acompañar al profesorado en este tramo crucial de su carrera, ofreciéndoles una guía clara y apoyo directo para afrontar con seguridad esta etapa de prácticas”, ha señalado Francisco González, responsable de Educación de CSIF Málaga. A nivel provincial se realizará una primera jornada presencial, gratuita y abierta para todas las personas interesadas, que tendrá lugar este jueves (17:30h) en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA, en la que se ofrecerán todas las claves a las y los docentes que, a base de esfuerzo y constancia, han aprobado las oposiciones y comienzan una nueva etapa profesional.

Para el responsable sindical “es fundamental que el profesorado que inicia su trayectoria como funcionario disponga de información rigurosa y de calidad. Por eso hemos diseñado estas sesiones desde una perspectiva práctica y cercana”, ha explicado. En este evento se abordarán temas como las funciones y tareas que deberán desempeñar los profesionales durante la fase de prácticas, así como los cursos que deberán realizar. Del mismo modo, se abordará la evaluación de la fase de prácticas, para lo que se ofrecerán indicaciones precisas sobre cómo elaborar el proyecto de trabajo y la memoria final, ofreciendo criterios y aspectos concretos al respecto.

Asimismo, los delegados y delegadas de CSIF informarán a los asistentes sobre las condiciones económicas y laborales de los profesionales y en aspectos relevantes de su futura condición como personal funcionario: trienios, sexenios, permisos y licencias, excedencias, concurso de traslados y su adhesión a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Además de los aspectos pedagógicos, “es fundamental que el profesorado conozca sus derechos laborales desde el primer día”, ha señalado González, que ha reiterado su compromiso con la defensa del colectivo docente y con la mejora continua de sus condiciones laborales.