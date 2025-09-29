Costasol Cruceros impulsa un proyecto de turismo inclusivo con tecnología digital en la Costa del Sol

El mar, símbolo de libertad y descubrimiento, se abre ahora sin límites gracias a Navegando sin barreras · Punto de Inclusión Digital, un proyecto innovador de Costasol Cruceros que marca un hito en el turismo inclusivo de la región. La iniciativa, financiada por los fondos europeos Next Generation EU y gestionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, combina impresión 3D con materiales reciclados, conectividad NFC y realidad aumentada para que personas con discapacidad visual puedan vivir experiencias náuticas inmersivas y seguras.

El programa incorpora figuras en 3D de animales marinos y mapas hápticos en braille de las embarcaciones, que al integrarse con chips NFC permiten activar contenidos audiovisuales explicativos. Además, la realidad aumentada aporta información contextual en tiempo real durante la navegación, conectando al viajero con la biodiversidad y el patrimonio costero del Mar de Alborán. Con este proyecto, Costasol Cruceros, empresa referente en turismo marino sostenible, da un paso firme hacia un turismo accesible y sostenible, donde nadie queda fuera. La compañía ha desarrollado la iniciativa en colaboración con AlboránPlus y Aumentur, empresas especializadas en soluciones digitales aplicadas al sector.

Este avance tecnológico no solo supone un salto en accesibilidad, sino que refuerza el posicionamiento de la Costa del Sol y de Andalucía como espacios innovadores en la Economía Azul inclusiva. Un proyecto que, además de abrir nuevas oportunidades para el turismo accesible, impulsa la sostenibilidad y el compromiso social. Este proyecto ha sido posible gracias a la subvención correspondiente a la convocatoria Última Milla del Ministerio de Industria y Turismo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado con fondos europeos Next Generation