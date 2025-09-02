I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar: tradición, estrategia y legado para construir el futuro del tejido empresarial andaluz

La Asociación Andaluza de la Empresa Familiar celebrará el próximo miércoles 18 de septiembre el I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar, un encuentro único en Andalucía donde tradición, estrategia y legado se darán la mano para trazar el futuro de estas empresas, auténtico motor económico y social de la región.

El encuentro tendrá lugar en Hacienda del Álamo, Málaga, desde las 9:00 hasta las 17:00 horas, y abordará temáticas clave como la importancia de la familia empresaria como garante de cohesión y valores; la innovación y la tecnología como ejes críticos de crecimiento sostenido; la profesionalización de la gobernanza en los órganos del Consejo de Administración con consejeros independientes; los retos económicos globales y regionales; y la planificación de la sucesión generacional para asegurar la continuidad y el legado familiar.

Es importante destacar que muchas de las más de 180 empresas que ya se han inscrito en el evento han optado por asistir varias generaciones dentro de una misma familia, siendo de especial relevancia la franja de entre los 25 a los 45 años, especialmente motivadas por la Organización. Ello refleja no solo el compromiso intergeneracional con la actividad, sino también el interés por fortalecer los lazos familiares en torno al ámbito empresarial y compartir experiencias y conocimientos entre distintas edades con otras empresas dentro de nuestro ecosistema.

El programa incluye la participación de destacados ponentes como Jorge Dezcallar, diplomático y exdirector del CNI, quien ofrecerá la ponencia “Navegar la incertidumbre. Una mirada estratégica”, y José Manuel Zapata, tenor y conferenciante, que clausurará el congreso con “La fuerza invisible”.

Además, contará con la visión de José Carlos Díez, economista, autor y profesor de la Universidad de Alcalá, y José María O’Kean, catedrático de Economía, que debatirán sobre los retos económicos dando sentido a las claves de crecimiento y aumento de la competitividad para la empresa familiar andaluza, en un contexto marcado por la inestabilidad y el cambio constante.

Durante la jornada se celebrarán cinco mesas de debate con líderes de empresas familiares andaluzas de referencia, entre ellos Manuel Domínguez de la Maza (Mayoral), Concha Yoldi (Persán), Juan Francisco Iturri (Grupo ITURRI), Vicente Padilla (AERTEC Solutions), Carla Terry Osborne (Grupo Osborne), Vicente Martín González y Vicente Martín Elías (Grupo MAS), y Federico y Guillermo Beltrán (Famadesa).

El congreso permitirá a los asistentes conocer experiencias reales de diferentes empresas, tendencias y herramientas para consolidar la continuidad generacional y reforzar la competitividad de las empresas familiares, que representan más del 80% del tejido empresarial andaluz y generan empleo y riqueza en toda la región. Al mismo tiempo, será un espacio idóneo para promover el conocimiento entre las diferentes compañías para potenciar posibles colaboraciones empresariales.

El I Congreso Andaluz de la Empresa Familiar cuenta con el patrocinio de Ciudad de Málaga, Caja Rural del Sur, Crédito y Caución, EY, Orange Empresas y Talengo, y con la organización de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar.