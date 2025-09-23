El Colegio de Aparejadores acoge un concierto solidario para ampliar La Casa de la Esperanza

El Colegio de Aparejadores de Málaga, en el Paseo del Limonar, 41, acogerá el próximo viernes 26 de septiembre a las 20.00 horas un concierto solidario a favor de La Casa de la Esperanza y de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC). La Casa de la Esperanza, ubicada en las dependencias parroquiales de Nuestra Señora de las Angustias, en la barriada de El Palo, abrió sus puertas el pasado 26 de julio con el objetivo de ofrecer atención a personas en situación de calle. El concierto correrá a cargo del Coro José Luis Rueda Peña del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y la Coral Corpus Christi. Las personas que quieran colaborar con un donativo de 15€ puede adquirir sus entradas en el siguiente enlace. También se ha dispuesto la siguiente fila cero: ES13 2100 2388 51020009 4010.

Tal y como ha explicado Fernando Ortega, presidente de La Casa de la Esperanza, esta iniciativa, promovida por seglares y sacerdotes de las distintas parroquias del barrio de El Palo, ha comenzado a andar como un centro de día en el que ofrecer “dignidad y esperanza” a todas aquellas personas del entorno que se encuentran sin hogar. Inicialmente, las instalaciones están conformadas por dos aseos y dos duchas, que ofrecen la posibilidad de tener ocho servicios de ducha cada día; un espacio entoldado al aire libre en el patio con bancos; una sala de descanso con sillones, servicio de café, televisión, wifi, aire acondicionado etc… donde cobijarse de la intemperie. Las obras de reforma y adecuación de estos espacios han podido llevarse a cabo gracias a la colaboración de la Fundación Unicaja.