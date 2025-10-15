El Colegio de Abogados de Málaga inicia los actos por su 250 aniversario bajo el lema ‘Orgullo de abogacía malagueña’

El Colegio de Abogados de Málaga celebrará en octubre de 2026 sus 250 años de historia y con ese objeto ha presentado la imagen oficial del aniversario de su constitución en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga. El acto ha estado presidido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la decana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco.

El 9 de octubre de 1776, un grupo de letrados malagueños se reunieron en la sacristía de la Iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula para constituirse como Colegio. Cerca de dos siglos y medio después, bajo el lema “Orgullo de abogacía malagueña”, el Colegio de Abogados de Málaga afronta un año de celebraciones con un programa de actos culturales, académicos y festivos para toda la comunidad colegial, que se irán desgranando a lo largo de los próximos meses.

Festividad de la Patrona

La imagen conmemorativa presentada evoca el corazón de Santa Teresa de Jesús, patrona el Colegio, que inspira el emblema y su mensaje: una abogacía que late unida, con raíces firmes y mirada de futuro. En este aniversario, el Colegio de Abogados de Málaga quiere remarcar su papel desempeñado en la ciudad más allá de su vocación como colegio profesional. Y es que, en estos dos siglos y medio, ha servido también como escuela de ética, refugio en tiempos de crisis, motor cultural y garantía de defensa para quienes más lo necesitan. En definitiva, la efeméride se convierte en una oportunidad única para honrar la vocación, los valores y el legado de quienes han construido con esfuerzo, rigor y dedicación el ejercicio del Derecho en la provincia de Málaga.

Vídeo conmemorativo

Al finalizar el acto, en el que estuvieron presentes, entre otras autoridades, los Decanos eméritos de la Corporación José María Davó Fernández, Nielson Sánchez Stewart y Francisco Javier Lara Peláez, se presentó un vídeo conmemorativo que lleva a cabo un recorrido por ese templo histórico del centro de Málaga, lugar cargado de historia y emoción, donde en su sacristía nació, hace más de dos siglos, el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. La autoría corresponde a la diputada de Cultura del Colegio, Lucía Alcalá Nogueras, y los textos y la voz al vicedecano, Gregorio Martínez Tello.