El Colegio de Abogados de Málaga impulsa la campaña ‘Cuestión de Justicia’ para reclamar una reforma normativa que garantice pensiones dignas a los abogados mutualistas

El Colegio de Abogados de Málaga ha puesto en marcha la campaña “Cuestión de Justicia”, una iniciativa de carácter institucional cuyo objetivo es trasladar a la sociedad y a los poderes públicos la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de abogados mutualistas en España y la urgente necesidad de una reforma legislativa que garantice pensiones y prestaciones adecuadas tras toda una vida de ejercicio profesional.

Más de 67.000 abogados mutualistas se ven hoy afectados por un sistema de previsión social que, en la práctica, no asegura unas prestaciones dignas, tal y como exigen los principios constitucionales de protección social. Las pensiones resultantes no son revalorizables y se encuentran incluso por debajo de las pensiones no contributivas, lo que obliga a muchos profesionales a prolongar su actividad laboral más allá de los 70 años.

Origen y evolución

Esta situación tiene su origen en la evolución normativa del sistema de mutualidades alternativas. Las mutualidades tuvieron sus comienzos como un sistema de previsión social obligatorio para los abogados y sustitutivo a la Seguridad Social, aunque posteriormente ese sistema de previsión dejó de ser obligatorio para ofrecerse como alternativo. Finalmente, se convirtió en un sistema alternativo de capitalizacion individual que dejó de garantizar niveles mínimos de protección equivalentes a la jubilacion y otras prestaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Desigualdad profesional

Las consecuencias van más allá de la jubilación. Los abogados mutualistas carecen de una cobertura equiparable a la del sistema público en ámbitos esenciales como la incapacidad temporal o permanente, viudedad, orfandad, maternidad o paternidad, lo que genera una clara desigualdad respecto a otros colectivos profesionales y trabajadores autónomos. Ante esta realidad, la campaña “Cuestión de Justicia” plantea las siguientes demandas fundamentales:

La aprobación urgente de una reforma legislativa que garantice pensiones dignas en línea con los artículos 41 y 50 de la Constitución Española.

El establecimiento de una pasarela voluntaria y justa al RETA, con cómputo de los años cotizados en la mutualidad y sin pérdida de derechos económicos.

La garantía de una cobertura completa en todas las prestaciones esenciales, equiparable a la del sistema público de Seguridad Social.

Desde la campaña se subraya que esta problemática no es “ni lejana ni teórica”, sino que afecta directamente a miles de profesionales que han contribuido durante más de 35 ó 40 años a un sistema de previsión social reconocido legalmente y supervisado por las administraciones públicas.

Pensión digna

“Después de toda una vida de trabajo y aportaciones, no es aceptable que miles de abogados afronten su jubilación en condiciones incompatibles con una vida digna. Esta no es solo una cuestión económica, sino una cuestión de justicia social y de seguridad jurídica”, han manifestado Rosa Bocanegra, diputada 1ª (Mutualidades) de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga e Inmaculada Damián, presidenta de la Comisión de estudio de Previsión Social del mismo.

La campaña pretende visibilizar una realidad estructural, promover un debate riguroso y constructivo y favorecer un consenso parlamentario que permita corregir las disfunciones del actual sistema de mutualidades alternativas, evitando que decenas de miles de profesionales queden al margen de la protección social que consagra nuestro ordenamiento jurídico.