La Cofradía del Amor y la Caridad presenta “Amor revelado”, la campaña divulgativa del nuevo trono del Santísimo Cristo del Amor

La Real Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad de Málaga ha anunciado el lanzamiento de “Amor revelado”, una campaña divulgativa que acompaña el proceso de ejecución del nuevo trono destinado a su Sagrado Titular, el Santísimo Cristo del Amor.

Este proyecto nace de una visión artística y espiritual profunda: mostrar el trono no solo como pieza procesional, sino como una obra viva en la que cada curva, relieve, querubín y detalle iconográfico encierra un mensaje que va más allá de la mera estética. La Cofradía propone así acercar al público el valor y significado de cada elemento, poniendo en valor la dedicación de los artesanos que han trabajado en él, cuyas manos y corazones han hecho realidad esta labor.

La campaña parte de una premisa central: la obra artística es una manifestación del Amor de Dios presente en lo cotidiano, un proceso largo y paciente donde los dones concedidos se hacen visibles cuando se viven con entrega y fidelidad. En palabras de la Hermandad, “no se trata solo de describir el trono, sino de mostrar que cada detalle posee un significado estético, técnico e iconográfico”, enlazando con la Parábola de los Talentos y la idea de que toda obra existe primero en la mente de Dios.

A lo largo de las próximas semanas, la Cofradía difundirá en sus canales oficiales contenido visual y narrativo concebido desde un lenguaje fotográfico contemplativo. Estas publicaciones invitan a contemplar el trono en su contexto real: integrado en su entorno y en manos de quienes lo hacen posible. Se busca así fomentar una mirada pausada y cercana que sugiera más de lo que muestra, manteniendo vivo el misterio y la expectación sin desvelar completamente la obra antes de su presentación oficial.

Con esta iniciativa, la Cofradía del Amor quiere abrir un diálogo con sus hermanos, devotos y la comunidad, mostrando que la creación del trono no es solo un acontecimiento procesional, sino un itinerario espiritual que revela el Amor en cada gesto de trabajo, tiempo y dedicación.